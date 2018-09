Warum wir bei uns im Dorf kaufen!

Wir Nah&Frisch Kaufleute bieten in Zukunft noch mehr einzigartige Produkte direkt aus unserem Dorf an! Weil wir der Überzeugung sind, dass „Nahe“ gut für uns alle ist. Gut für unsere Kunden, die Betriebe in unserer Umgebung und auch für den Zusammenhalt unserer dörflichen Gemeinschaft.

Wir sind aus tiefstem Herzen ein Teil dieser Dorfgemeinschaft, als Kaufleute, als Nachbarn, als Freunde. Und wir sind stolz auf die Spezialitäten aus unserem Dorf.

Deshalb kaufen wir auch bei unseren Nachbarn und Freunden ein. Weil wir sie kennen, beinahe täglich ihre Hände schütteln, ihnen vertrauen, wissen wo die Produkte her kommen und wie sie produziert werden. Produkte aus’m Dorf schaffen außerdem Arbeitsplätze und Wertschöpfung bei uns im Dorf. Und kurze Transportwege helfen unserer Umwelt. Wir freuen uns schon darauf unseren Kunden Produkte von ganz Nahe noch näherbringen zu dürfen. Wir sind nämlich stolz auf die Menschen und Ihre Produkte bei uns daheim - aus’m Dorf.

Aus'm Dorf - eine Initiative der Nah&Frisch- Kaufleute.